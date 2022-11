Eutelsat communic. : Accord avec Tizeti autour du haut-débit au Nigéria

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a annoncé ce matin la signature d'un accord avec Tizeti, pionnier en Afrique de l'Ouest de l'Internet fourni via des bornes solaires, dans le but de contribuer ensemble à une meilleure couverture au Nigéria via le haut débit, en particulier dans les régions les moins desservies.



Les deux sociétés ont annoncé qu'elles s'apprêtaient à déployer Konnect, le service haut débit par satellite en bande KA d'Eutelsat, afin de proposer des services Internet rapides et abordables aux communautés isolées.



Même si la couverture en haut débit du pays s'élève à 44,5 % grâce notamment aux opérateurs de réseaux mobiles, seuls quelques États disposent d'un accès fiable à Internet, souligne Eutelsat.



L'ambition d'Eutelsat est de permettre à 1 million de personnes non desservies en Afrique subsaharienne d'accéder au haut débit au cours des cinq prochaines années. Le partenariat engagé avec Tizeti contribuera à réduire la fracture numérique au Nigeria et à tirer parti des nombreuses perspectives de développement économique et social qu'offre l'Internet', a commenté Philippe Baudrier, directeur général d'Eutelsat en charge de la connectivité pour l'Afrique.





