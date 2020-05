Euronext : La vigueur des résultats trimestriels d'Euronext impressionne les investisseurs

(BFM Bourse) - Porté par une forte progression de ses résultats au premier trimestre, le cours de l'opérateur boursier paneuropéen atteint un plus haut historique jeudi matin, approchant 6 milliards d'euros de capitalisation. Euronext a bénéficié de l'augmentation des volumes de transactions sur la période, mais aussi en large partie de ses efforts de diversification, explique son patron Stéphane Boujnah sur BFM Business.

À la Bourse de Paris, les investisseurs applaudissent ce jeudi la performance de l'opérateur du marché lui-même, Euronext, dont l'action grimpe de 3,54% à 84.75 euros vers 11h00 - non sans avoir inscrit un peu plus tôt dans la matinée un nouveau record historique à 88,90 euros. La capitalisation boursière du groupe, également propriétaire des Bourses d'Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo, s'établit ainsi à près de 6 milliards d'euros

Le groupe a fait état mercredi soir d'une progression de 71,2% de son bénéfice net part du groupe au premier trimestre, à 96,1 millions d'euros, soit 1,44 euro par action en données ajustées (+65,3%). En parallèle, l'Ebitda a crû de 68,1% (+47,7% en données organique) à 150 millions d'euros, soit une marge en hausse de +4,9 points de pourcentage (+8,2 points en organique) à 63,4%, les résultats ayant en effet progressé encore plus vite que les revenus. Le chiffre d'affaires est en croissance de 55,2% "seulement" à 236,8 millions d'euros en données publiées.

Ces bons résultats tiennent à deux facteurs, a détaillé le président du directoire et directeur général Stéphane Boujnah jeudi dans Good Morning Business sur BFM Business: les volumes et la volatilité. "Ce que nous avons fait depuis des années, c'est développer des moyens pour monétiser plus de cette volatilité. C’est-à-dire que nous avons investi dans des plateformes technologiques beaucoup plus puissantes pour capter une part disproportionnée de ces volumes. Nous avons investi dans ce qu'on appelle du yield management, dans la gestion de la part de marché de manière beaucoup plus fine qu'un certain nombre de nos concurrents, ce qui nous a permis d'accroître notre part de marché dans cette période".

"Nous avons aussi et c'est très important diversifié notre activité. La moitié du résultat du premier trimestre n'a rien à voir avec les volumes : la moitié est liée aux acquisitions réalisées dans les mois et les années antérieures, en particulier la Bourse d'Oslo qui apporte pour la première fois sa contribution significative à notre résultat trimestriel. Euronext s'est beaucoup diversifié dans des activités post-négociations, dans d'autres géographies, et c'est cette diversification qui porte la croissance du résultat, autant que les volumes", a ajouté le dirigeant.

Loin d'avoir éloigné les petits porteurs, la pandémie a permis d'amener 150.000 nouveaux investisseurs, plus jeunes que la moyenne des actionnaires français, à l'échelle de la Bourse de Paris (SBF 120). "C'est vrai que pendant le confinement, d'abord en Chine, puis dans tous les pays développés, on a observé que parmi les choses sympathiques qu'on peut faire derrière un écran, il y a acheter et vendre des actions en Bourse. Et donc les particuliers ont redécouvert à l'occasion des longues heures de confinement l'intérêt d'investir sur des marchés actions", analyste Stéphane Boujnah.

"Sur un certain nombre de valeurs les prix d'entrée étaient particulièrement attractifs. La preuve : entre le plus-bas fin mars et aujourd'hui, il y a eu un rebond de 20% en moyenne donc un certain nombre d'investisseurs ont saisi cette opportunité", ajoute-t-il. Et puis "il faut considérer que dans un environnement où les taux sont très bas, tous les produits classiques d'assurance-vie ou d'épargne longue à taux fixe rapportent très peu - voire des rendements négatifs après inflation, frais de gestion et fiscalité, donc la seule classe d'actif qui produit réellement du rendement c'est la classe des actions". "L'investissement en action lorsqu'il est sélectif peut produire du rendement là où les taux fixes n'en produisent pas", observe le président d'Euronext.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EURONEXT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok