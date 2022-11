Euronext : Ces nouveaux indices pour miser en Bourse sur l'égalité homme-femme

(BFM Bourse) - Après avoir lancé la déclinaison responsable du CAC 40 en mars dernier, l'opérateur boursier paneuropéen Euronext annonce l'arrivée ce mardi de deux indices boursiers basés sur l'égalité homme-femme. Le but: élargir sa gamme d'indices en matière de finance durable devant la demande croissante des investisseurs pour cette thématique.

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext enrichit sa gamme avec le lancement ce mardi de deux indices boursiers axés sur l'égalité homme-femme : Euronext Equileap Gender Equality France 40 et son pendant européen Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100.

Ces indices, créés en partenariat avec le fournisseur de données Equileap, sont "les premiers piliers d'une famille plus large d'indices qui répondent aux défis liés à l'égalité entre les sexes sur le lieu de travail", explique Euronext. Ils permettent aux investisseurs "d'aligner leurs portefeuilles sur leurs valeurs en suivant les entreprises qui répondent à la fois aux critères d'égalité des sexes et aux critères ESG" (environnement, social et gouvernance), explique Diana van Maasdijk, PDG d'Equileap.

Quatre catégories de notation

Les entreprises qui sont appelées à intégrer ces indices sont sélectionnées en fonction de leur score en matière d'égalité des sexes dans quatre catégories différentes: l'équilibre des sexes au sein de la direction et du personnel ; l'égalité des rémunérations et l'équilibre entre vie professionnel et vie privée ; les mesures favorisant l'égalité des sexes ; l'engagement, la transparence et la responsabilité de l'entreprise.

Sont en revanche exclues les sociétés évoluant dans certaines activités, dont les armes controversées telles que définies par l'ONU, le tabac ou le charbon (s'il représente plus de 1% du chiffre d'affaires dérivé). En l'état actuel, des entreprises comme Airbus, Thalès ou TotalEnergies sont d'office hors-jeu.

Sur les 40 entreprises composant l'indice phare de la cote parisienne, seules 19 peuvent intégrer cet indice français. Parmi les heureuses élues, on peut citer Danone, L'Oréal, LVMH, Orange ou bien Sanofi.

30 indices ESG lancés depuis 2021

Devant la demande croissante des investisseurs, Euronext continue donc à élargir sa gamme d'indices en matière de finance responsable. Depuis 2021, Euronext a ainsi lancé plus de 30 nouveaux indices prenant en compte les thèmes de l'environnement, du social ou de la gouvernance (ESG) dont des indices liés à la biodiversité, à hydrogène à l'eau ou au social. L'opérateur boursier paneuropéen a lancé des versions ESG de ses indices de référence nationaux tels que l'AEX ESG à Amsterdam et l'OBX ESG à Oslo, après les arrivées du MIB ESG à Milan et du CAC 40 ESG à Paris. Faurecia et Edenred ont intégré cette déclinaison durable du CAC 40 lancée en mars dernier.

"Nous innovons constamment dans notre offre de produits et services pour répondre à la forte demande des investisseurs et à leur besoin de réaliser leur transition ESG. En tant qu'infrastructure de marché, notre rôle est de proposer des produits permettant d'investir directement dans des projets ESG et, dans le cas présent, dans des entreprises leaders en matière de performance d'égalité des sexes", explique Camille Leca, responsable ESG chez Euronext.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse