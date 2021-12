Eurofins scient. : Un kit d'auto-prélèvement pour les PFAS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé jeudi avoir développé un kit d'auto-prélèvement permettant de détecter l'exposition d'un individu aux substances alkyles per- et polyfluorées (PFAS), des produits chimiques susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé.



Le leader mondial de la bioanalyse précise que ce kit - le premier de ce type - ne demande qu'une simple piqûre au bout du doigt, alors que les tests de dépistage des PFAS nécessitaient jusqu'ici une prise de sang effectuée par un professionnel de santé.



L'exposition aux PFAS peut provenir de l'environnement, de la profession, de l'alimentation, de l'eau potable, de l'air à l'intérieur, mais aussi des produits de consommation comme les ustensiles de cuisine et les vêtements.



Ces kits, qui peuvent être achetés en ligne pour un montant de 399 dollars, sont expédiés directement au domicile ou sur le lieu de travail du client.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.