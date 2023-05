Euroapi : Avec un contrat signé avec une filiale de L'Oréal, Euroapi veut se développer dans la cosmétique

(BFM Bourse) - Le leader des principes actifs annonce la signature d'un contrat de plusieurs millions d'euros avec Novéal, une filiale de L'Oréal pour plusieurs projets dans le domaine de la cosmétique.

Euroapi veut donner plus de corps à son activité CDMO dédiée à la production de principes actifs dont le groupe ne possède pas la propriété intellectuelle. Pour consacrer ses ambitions dans ce domaine, le leader des principes actifs vient d'annoncer la signature d'un premier accord de production avec Novéal, une filiale du groupe L'Oréal spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables.

Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, en mobilisant son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). D'une durée de quatre ans, l'accord avec Novéal porte sur plusieurs projets. Pour le premier programme, le site Euroapi situé à Francfort sera mis à contribution avec une ligne de production de chimie complexe dédiée à ce projet inaugural.

Ce contrat représente "plusieurs millions d'euros", selon la direction qui n'a pas souhaité dévoiler son montant exact. Pour Euroapi, il démontre sa faculté de "s'adapter aux délais courts et aux exigences réglementaires et de qualité du secteur [de la cosmétique]".

La signature de cet accord enthousiasme légèrement le marché, le titre Euroapi progresse de 0,9% à 10,725 euros. Depuis le début de l'année, le dossier est en perte de vitesse et cède plus de 20%.

Il faut dire que l'ancien chouchou des analystes financiers a enchaîné les déconvenues depuis plusieurs mois. Et les derniers résultats publiés en mars dernier n'ont pas été de nature à réconcilier Euroapi avec les investisseurs.

Une année 2022 à oublier

Les résultats 2022 du groupe sont finalement ressortis inférieurs à ses objectifs, qui eux-mêmes avaient déjà été sabrés en décembre dernier.

Les performances du groupe en tant que société indépendante de Sanofi ont notamment été plombées par la fermeture d'une ligne de production en fin d'année dernière. Début décembre dernier, l'ex-filiale de Sanofi avait en effet dû suspendre une partie de sa production sur son site de Budapest, en Hongrie, le groupe ayant constaté "certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, relatifs à la gestion de la documentation". La production a repris depuis progressivement.

Et pour cette année, la feuille de route livrée par Euroapi n'a pas non plus convaincu. Euroapi vise une croissance du chiffre d'affaires comprise "entre +7% et +8%" (contre 8,5% en 2022), une marge de core Ebitda comprise entre 12 et 14% (contre 12,3% en 2022) et des investissements compris entre 120 et 130 millions d'euros.

Le groupe peut toutefois trouver du soutien du côté de Berenberg qui n'a pas une vision du dossier aussi sombre que celle du marché. Peu échaudé par la dernière publication d'Euroapi, le bureau d'études a initié le mois dernier, la couverture du titre à l'achat avec un objectif de cours de 16,9 euros.

Cité par Cercle Finance, le bureau d'études justifie ce biais positif par l'ampleur du portefeuille d'Euroapi, dont les 165 ingrédients couvrent plus de 80% de la fabrication des médicaments actuellement approuvés par la FDA, l'autorité américaine de santé. Aux cours actuels, la cible assignée par Berenberg représente donc un potentiel de hausse de près de 60%.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse