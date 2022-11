Eurazeo : Le fonds ETIF atteint son premier closing

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le changement climatique et pour la décarbonation, Eurazeo fait savoir que le fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF) a atteint son premier closing avec 210 millions d'euros d'engagements de la part du FEI (Fonds européen d'investissement) et de divers investisseurs institutionnels.



Eurazeo souligne que ce fonds est dédié à l'infrastructure de transition et vise à soutenir le passage à une économie bas carbone.



Le FEI a investi 75 millions d'euros, soutenu par le programme InvestEU.

À ce jour, le fonds dispose d'un portefeuille de 3 investissements dans 3 secteurs et 3 pays européens, précise Eurazeo.



