Essilorluxottica : Le géant EssilorLuxottica se veut rassurant pour le marché de l'optique en 2020

(BFM Bourse) - Malgré la crise sanitaire en cours, le leader mondial franco-italien de l'optique -qui est parvenu à faire état d'un bénéfice net quasi-stable en 2019- table sur une croissance de ses ventes proche de celle enregistrée lors de l'exercice écoulé en 2020.

Même pas peur. Alors que la crise sanitaire s'aggrave et que la facture économique du Covid-19 grimpe plus vite que le nombre de victimes, le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica tente de rassurer le marché quant à l'impact de l'épidémie sur son activité.

Issu de la fusion entre le géant français de l'optique ophtalmique Essilor International et du lunettier italien Luxottica en 2018, le n°1 mondial du secteur a fait état vendredi avant Bourse d'un bénéfice net ajusté de 1,938 milliard d'euros en 2019, en hausse de 9,2% sur un an. Son chiffre d'affaires a progressé de 7,4% (+4,4 % à taux de change constants) à 17,39 milliards d'euros, dopé par les deux principales divisions que sont les verres et les ventes de montures au détail. Ces chiffres ressortent dans le haut de la fourchette des anticipations des analystes interrogés par Bloomberg et Factset, et dans la partie haute des objectifs que le groupe s'étaient fixés, "entre 3,5% et 5%".

Pour 2020, EssilorLuxottica ne prévoit pas vraiment de ralentissement puisqu'il anticipe une croissance à taux constants de son chiffre d'affaires comprise "entre 3% et 5%". Le groupe "s’attend actuellement à ce que la croissance de son chiffre d’affaires au premier semestre soit inférieure à celle de l’ensemble de l’année et soit suivie d’une reprise au second semestre" indique-t-il dans son communiqué. Le groupe mise par ailleurs sur "une progression de son résultat net ajusté comprise entre 0,7 à 1,2 fois la croissance de son chiffre d'affaires".

Des usines qui retrouvent leur rythme de croisière

L'épidémie a impacté négativement l'activité en "grande Chine", qui représente environ 5% du chiffre d'affaires consolidé d'EssilorLuxottica et le groupe relève aussi que le virus a "légèrement affecté" l'activité dans d'autres régions. "En termes de production, les usines d'EssilorLuxottica en Chine fonctionnent actuellement à capacité légèrement réduite mais en voie de normalisation rapide, tandis que les usines en Italie et tous les autres sites tournent actuellement à pleine capacité", indique le groupe franco-italien, se voulant rassurant.

Le communiqué précise néanmoins que les perspectives énoncées ce jour supposent que "l'épidémie de Covid-19 se résorbe dans les prochains mois".

Le fabricant de verres et montures, qui a connu l'an passé une crise de gouvernance, confirme par ailleurs que la recherche d'un nouveau directeur général suit son cours et qu'une "nomination effective est prévue d’ici la fin de l’année 2020", précisant que "des candidats internes à l'entreprise sont désormais également considérés".

Un groupe qui résiste mieux que le CAC

Enfin, le conseil d’administration recommandera à l’assemblée générale du 15 mai 2020 la distribution d’un dividende de 2,23 euros par action, en hausse de 9% par rapport à celui versé en 2019.

Dans un marché parisien qui rechute lourdement (-4% pour le CAC peu avant midi), le titre EssilorLuxottica "limite" son reflux à -3,2% à 120,95 euros. Le n°1 mondial de l'optique abandonne désormais 10,9% depuis le 1er janvier, surperformant néanmoins le baromètre parisien qui subit (-13,9% depuis le début de l'année) les craintes liées à la propagation du Covid-19.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

