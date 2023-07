Essilorluxottica : Vers un produit pour le marché auditif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce son entrée dans le marché des solutions auditives, en lançant une nouvelle technologie auditive 'révolutionnaire' à destination des 1,25 milliard de consommateurs souffrant d'une perte auditive légère à modérée.



'À l'instar du secteur de l'optique, le marché des solutions auditives demeure aujourd'hui sous-adressé pour un certain nombre de raisons, allant de la visibilité des aides auditives traditionnelles à l'inconfort en passant par le prix', souligne-t-il.



Son équipe 'Super Audio' travaille sur le tout premier produit intégré visant à renverser cette situation, par la parfaite intégration d'une technologie auditive de haute qualité dans des lunettes à la mode, dont le lancement est prévu pour le second semestre 2024.



