Essilorluxottica : RBC dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC Capital Markets dégrade son opinion sur EssilorLuxottica de 'performance de secteur' à 'sous-performance', malgré un objectif de cours rehaussé de 150 à 155 euros, avec une réduction de 7% de son estimation de BPA pour 2023.



S'il estime que le cours de l'action du groupe franco-italien d'optique a été un gagnant relatif en 2022 (-11%, globalement en ligne avec le MSCI Europe), le broker prévient que les facteurs favorables au dossier pourraient s'inverser en 2023.



'Les comparatifs de Sun deviennent plus difficiles, une faible exposition à la Chine pourrait être un inconvénient compte tenu de la validité du thème de la réouverture, la demande optique en Amérique du Nord devrait se modérer et le dollar s'affaiblir', étaye-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.