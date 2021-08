Essilorluxottica : Oddo remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica et remonte son objectif de cours de 170 à 179 euros, sur la base de nouvelles prévisions pour le géant de l'optique qui 'bénéficie d'un momentum positif sur l'activité'.



Selon l'analyste, le Franco-Italien a commencé à extérioriser une marge d'EBIT en gain visible par rapport aux niveaux pré-Covid, ce qui crédibilise tant sa capacité à dégager les synergies visées lors de la fusion que celle à intégrer favorablement GrandVision.



A la faveur de la concrétisation de ces perspectives, l'analyste juge le titre 'en mesure d'enregistrer un rerating de ses multiples, la décote par rapport aux pairs qualité/croissance structurelle cotés à Paris restant à ce stade, supérieure à 20%'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.