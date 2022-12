Essilorluxottica : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur EssilorLuxottica avec un objectif de cours rehaussé de 176 à 201 euros, de façon à 'refléter pour partie une hypothèse plus favorable de marge à long terme' pour le groupe d'optique franco-italien.



'En dépit d'un contexte économique qui va rester difficile sur 2023, la marche du groupe paraît bien assurée', juge l'analyste, confiant dans sa capacité à dégager les synergies attendues sur Grand Vision et à améliorer encore son efficience opérationnelle.



Le bureau d'études rehausse légèrement son hypothèse de marge normative 10 ans dans sa valorisation par DCF, et note que le titre se traite toujours avec une légère décote sur une base PE et VE/EBIT par rapport à la moyenne des pairs cotés à Paris.



