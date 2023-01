Essilorluxottica : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours réduit de 201 à 196 euros.



Le broker estime que si le climat appelle à la prudence, la trajectoire du groupe reste solidement établie.



'Pas de changement perceptible de nos prévisions 2022 mais nous avons légèrement ajusté en baisse la croissance CA attendue sur le T4 de 4% y/y tcc à 3.7%', indique Oddo, dont le scénario de marge reste inchangé.



Pour 2023, l'analyste a aussi légèrement révisé en baisse de 4% à 3.7% son hypothèse de croissance annuelle de l'activité à tcc.



'La révision à la baisse de nos prévisions CA/EBIT 2024 n'est que de -1% car nous avons pris en compte une croissance légèrement supérieure à la tendance moyenne annuelle visée (5%) à 5.4%', ajoute Oddo.



L'analyste estime que le retard pris par la valeur en ce début d'exercice renforce un cas d'investissement moyen terme pertinent.



