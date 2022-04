Essilorluxottica : La direction de GrandVision remaniée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a annoncé vendredi dernier des changements au sein de l'équipe de direction de GrandVision, dont le géant des verres et lentilles a bouclé l'acquisition l'an dernier.



Stephan Borchert, qui occupait le poste de directeur général de GrandVision depuis 2018, a décidé de quitter ses fonctions à compter du 22 avril, date à laquelle il sera remplacé par Massimiliano Mutinelli.



Ce dernier a été officiellement nommé en tant que nouveau président Optical Retail EMEA d'EssilorLuxottica et responsable du siège social de GrandVision, qui reste basé à Amsterdam.



Niccolo Bencivenni succédera pour sa part à Willem Eelman en tant que directeur financier.



Ces changements interviennent alors que le spécialiste néerlandais du commerce de détail en optique a réalisé les meilleurs résultats financiers de toute son histoire en 2021.



Massimiliano Mutinelli et Niccolo Bencivenni, les deux nouveaux arrivants, seront soutenus dans leurs fonctions par Frédéric Dauche, qui conservera son rôle de directeur des opérations de GrandVision.



