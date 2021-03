Essilorluxottica : L'UE autorise l'acquisition de GrandVisio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir qu'elle a autorisé l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations. L'autorisation reste toutefois subordonnée au respect intégral des engagements proposés par EssilorLuxottica.



'Notre enquête approfondie a montré qu'en augmentant ses parts de marché au détail, EssilorLuxottica aurait pu réduire l'accès des opticiens rivaux aux articles de lunetterie des marques d'EssilorLuxottica en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui aurait réduit le choix et augmenté le prix des lunettes pour les consommateurs de ces pays', a indiqué MargretheVestager, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge de la politique de concurrence.



Par conséquent, 'les mesures correctives proposées par EssilorLuxottica permettront de remédier à ce risque en veillant à ce que la concurrence sur le marché de détail optique reste dynamique au niveau national et à l'avantage des clients dans ces pays', a-t-elle ajouté.



