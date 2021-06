Essilorluxottica : Gagne 1%, valeur favorite d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance avec un gain de près de 1% profitant de l'analyse du jour d'Oddo. L'analyste estime que EssilorLuxottica est la valeur la plus attractive du secteur avec un objectif de cours de 157 E.



Oddo indique que la reprise rapide de la consommation de luxe au beau milieu de la crise pandémique a permis au secteur de bénéficier de surcroît d'un momentum conséquent (révisions en hausse significatives des prévisions avec le retour rapide à la croissance).



L'analyste calcule que l'ensemble soft luxury européen côté + Richemont a enregistré une croissance sur un an tcc des ventes de 38% au 1er trimestre soit une croissance par rapport au 1er trimestre 2019 de +16%.



' Nos prévisions d'ensemble pour le reste de 2021 conduisent à une croissance annuelle du CA pour l'exercice de c. +30% ' indique Oddo.



' Il faut noter que les écarts de valorisation en matière de multiples se sont réduits depuis le début de l'année entre les grandes capitalisations du secteur : à la faveur du retour en grâce rapide des ventes de joaillerie, Richemont n'accuse maintenant qu'une décote moyenne aux environs de 10% en matière de multiples PE et VE/EBIT 2021/2022 sur LVMH (elle a atteint et dépassé les 20% précédemment) et la décote de Kering par rapport à ce même LVMH est en parallèle revenue de 30% à 15%/20% (confiance accrue dans un retour en croissance des ventes de Gucci) '.



Oddo pense donc que la modération des perspectives boursières qui pourrait se manifester au cours des prochains trimestres est à même d'affecter l'ensemble des valeurs.



L'analyste conserve d'autre part sa préférence en matière de recommandations relatives aux franchises leaders de soft luxury ayant démontré la meilleure dynamique depuis 2019.





