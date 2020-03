Essilorluxottica : Début d'un programme de rachat d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions qui traduit la confiance du géant franco-italien de l'optique 'dans ses perspectives futures ainsi que dans son potentiel de création de valeur'.



Il a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 3.000.000 actions, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 17 mars et pouvant s'étendre jusqu'au 27 mai.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'attribution d'actions gratuites.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ESSILORLUXOTTICA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok