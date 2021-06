Essilorluxottica : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica grappille près de 1% sur fond de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 157 à 163 euros, jugeant que 'le dossier reste attractif même sans GrandVision'.



Notant une amélioration nette de la tendance au deuxième trimestre, l'Amérique du Nord et le digital tirant la dynamique, le bureau d'études remonte ses estimations de CA et d'EBIT pour le géant de l'optique de près de 2% pour les années 2021 à 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel