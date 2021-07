Essilorluxottica : Conteste la sanction de 125 ME

(CercleFinance.com) - Le groupe confirme la décision de l'Autorité française de la concurrence. L'Autorité a prononcé une sanction de 125 millions d'euros à l'encontre de Luxottica.



Elle porte sur les pratiques mises en oeuvre par le groupe entre 2005 et 2014 dans le secteur des montures de lunettes de vue et des lunettes de soleil en France.



La Société conteste vivement la décision rendue par l'Autorité et estime que la sanction est hautement disproportionnée et sans fondement. La Société interjettera appel.



