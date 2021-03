Essilorluxottica : Acquisition de Walman aux États-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a conclu un accord d'acquisition du réseau de laboratoires Walman aux États-Unis.



Walman est un partenaire de premier plan de nombreux acteurs de la santé visuelle aux États-Unis depuis plus de 100 ans.



' Les catégories des verres progressifs et des verres antireflet, ainsi que les solutions en cours de déploiement, notamment dans la gestion de la myopie, nécessitent des ressources pour assurer leur croissance, dans une industrie très concurrentielle ' indique le groupe.



' L'investissement d'EssilorLuxottica dans Walman permettra aux professionnels de la vue de tirer parti de ces opportunités existantes et futures pour continuer à développer le marché '.



