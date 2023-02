Essilorluxottica : A renouvelé son accord avec Target

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir renouvelé son accord de licence avec Target, un détaillant basé à Minneapolis, qui opère un réseau de 2 000 magasins aux États-Unis ainsi que Target.com.



Cet accord pluri-annuel a pris effet le 12 février 2023.



Target Optical est l'un des plus importants détaillants américains dans l'optique. Il propose des services de santé visuelle complets à plus de 1,5 million de consommateurs Target chaque année.



Target Optical a aujourd'hui plus de 560 points vente à travers les États-Unis, en complément de ses offres sur TargetOptical.com.



