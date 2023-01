Esker : Oddo reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Esker avec un objectif de cours ajusté de 185 à 190 euros, au lendemain de l'annonce par la société, d'un chiffre d'affaires trimestriel 'globalement en phase avec les attentes'.



'Si cette publication n'entraine pas d'effet momentum particulier, elle confirme la résilience du modèle et la capacité à maintenir un rythme de croissance à deux chiffres dans un environnement économique plus difficile', juge l'analyste.



Selon Oddo, ce statut spécifique (qualité, croissance, et profil défensif) justifie la valorisation élevée, les multiples ne font pas apparaitre d'excès et 'la multiplication des buy-out sur le segment (Coupa, Billtrust...) offre un soutien supplémentaire au titre'.



