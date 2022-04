Esker : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Esker, avec un objectif de cours abaissé de 270 à 255 euros.



Le bureau d'analyses indique qu'Esker a publié hier soir des résultats trimestriels en ligne avec ses attentes, avec notamment un chiffre d'affaires en croissance de 14% en organique, à 36.5 ME.



Dans ce contexte, Oddo revise en moyenne de 5% à la hausse ses BPA 2022-2024 et indique que ' cette publication, encourageante sans être flamboyante (pas d'effet momentum / surprise positive), conforte notre séquence sur 2022 et 2023 '.



Après avoir perdu 54% de sa valeur depuis le début de l'année, le titre Esker reste ' particulièrement attractif malgré la sensibilité du secteur à l'évolution des taux longs ', analyse le broker.



' Esker redevient une cible plus 'abordable' dans un contexte favorable aux opérations M&A dans le secteur ', poursuit Oddo qui justifie toutefois la baisse de son objectif de cours sur Esker par la 'mise à jour des paramètres de marché '.







