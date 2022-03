Esker : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Esker, avec un objectif de cours abaissé de 290 à 270 euros.



Le bureau d'analyses rappelle qu'Esker a publié hier des résultats annuels inférieurs aux attentes, avec notamment un EBIT 13% en-deçà des prévisions.



'Pour 2022, la société reste très confiante grâce aux contrats signés sur 2021 qui viendront progressivement alimenter la croissance, qui est toujours attendue autour de +16% org.', indique l'analyste.



Oddo révise toutefois à la baisse ses prévisions sur la rentabilité, avec -6% en moyenne sur les BPA 2022/23. Cependant, malgré la déception sur la marge, 'Esker reste une valeur particulièrement attractive', conclut le broker.



