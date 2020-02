Eni : Versalis va recycler les déchets plastiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a déclaré que son unité de produits chimiques Versalis lançait le développement d'une nouvelle technologie pour recycler chimiquement les déchets plastiques.



Eni a signé un accord de développement conjoint avec la société d'ingénierie italienne Servizi di Ricerche e Sviluppo (SRS), qui possède une technologie de pyrolyse qui sera utilisée pour transformer des déchets plastiques qui ne peuvent pas être recyclés mécaniquement en matière première pour produire de nouveaux polymères vierges.



Versalis a déclaré vouloir mettre à profit son expertise technologique et industrielle pour construire une première usine d'une capacité de 6 000 tonnes par an sur son site de Mantova, dans le nord de l'Italie. Il prévoit ensuite d'intensifier progressivement le projet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ENI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok