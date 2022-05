Eni : Vers plus de coopération dans le secteur agricole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un protocole d'accord avec CNH Industrial et Iveco Group autour d'éventuelles initiatives conjointes de développement social dans des pays d'intérêt commun dans les domaines de l'agriculture, de la mobilité durable et de l'éducation, contribuant dans leurs industries respectives.



Concrètement, les parties souhaitent améliorer la chaîne de valeur dans le secteur agricole afin de promouvoir la sécurité alimentaire, d'accroître l'efficacité de l'agriculture et l'accès des agriculteurs au marché - notamment par le développement de solutions pour une logistique plus durable et la circulation des biens et des personnes .



' Ce protocole d'accord démontre le rôle clé du secteur privé dans le financement du développement, comme l'a souligné la Conférence des Nations Unies à Addis-Abeba en 2015. Trois grandes entreprises privées mettent en commun leur expertise et leur expérience dans le développement de projets de coopération, la formation technique et la mécanisation pour promouvoir l'accès à l'éducation et la diversification économique dans les domaines concernés', résume Guido Brusco, directeur général des ressources naturelles d'Eni.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.