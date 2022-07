Eni : Reçoit le 'Energy Innovation Award'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir reçu le 'Energy Innovation Award' en reconnaissance de sa préparation à la transition énergétique et de son accélération des investissements à faible émission de carbone.



Le prix sera remis à son directeur général, Claudio Descalzi, lors de l'Energy Intelligence Forum qui se tiendra à Londres, des 4 au 6 octobre.



Eni a été bien classée en termes d'objectifs de réduction des émissions, de résilience du portefeuille et de transformation de son modèle commercialet s'est classé régulièrement parmi les trois premiers de l'indice de stratégie de transition.



Depuis sa création en 2012, ce prix est décerné par un panel indépendant d'experts de premier plan dans les domaines de la finance, du gouvernement, du milieu universitaire et du conseil.





