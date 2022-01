Eni : Protocole d'accord avec l'UNESCO au Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un protocole d'accord de quatre ans avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Mexique pour identifier les projets conjoints potentiels qui contribueront à stimuler le développement durable de l'économie locale.



Les partenaires visent également à collaborer à la protection et à la promotion de la culture et des savoirs traditionnels, en favorisant la diversification économique.



' La durabilité joue un rôle central dans la stratégie d'Eni et va de pair avec le développement d'opportunités commerciales dans les pays où l'entreprise opère. Le Mexique est un exemple concret d'un tel modèle', a déclaré Alberto Piatti, responsable du développement durable d'Eni.



Grâce à cette alliance au Mexique, Eni et l'UNESCO contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier les objectifs n°4 pour une éducation de qualité, les objectifs n°13 pour l'action climatique et n°15 pour la vie sur terre.



