Eni : Prévoit une baisse de ses investissements

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier italien Eni a déclaré qu'il réduirait ses dépenses d'investissements pour 2020 et 2021 en raison de l'effondrement des prix des matières premières et des contraintes résultant de la pandémie de Covid-19.



Eni réduira ses investissements 2020 d'environ 2 milliards d'euros, soit 25% du budget prévu, et réduira ses dépenses de fonctionnement d'environ 400 millions d'euros.



En 2021, Eni prévoit de réduire les investissements d'environ 2,5 à 3 milliards d'euros, soit 30 à 35% de son investissement initial.



Ces mesures visent à maintenir un bilan 'solide' et à protéger le dividende du groupe, a déclaré le DG Claudio Descalzi.



