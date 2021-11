Eni : Oddo confirme son conseil 'neutre' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Eni SpA, avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.



Le bureau d'analyses revient sur la journée des investisseurs que Eni a dédiée à la présentation de son activité Retail & Renewable, renommée Plenitude, avant son introduction en Bourse en 2022.



Oddo estime la valorisation de Plenitude entre 10 et 10,5 MdsE et pense que l'entrée en bouse va permettre à Eni s'accélérer sa croissance 'via une structure indépendante lui permettant de réduire son coût du capital, d'avoir un accès facilité à la dette et d'attirer les flux ESG'.



L'EBITDA de Plenitude devrait atteindre environ 1.3 MdE en 2025 et commencer 2022 avec une dette nulle et des Capex de 1.8 MdE/an (80% renouvelables),





