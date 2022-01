Eni : Obtient cinq licences supplémentaires en Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que le ministère égyptien du pétrole lui a octroyé cinq nouvelles licences d'exploration - dont quatre comme opérateur - dans l'offshore et l'onshore égyptiens.



Situés en Méditerranée orientale (avec deux blocs dont un à 50/50 avec bp), dans le Golfe de Suez et dans le Désert Occidental, ces permis représentent une superficie totale d'environ 8 410 km².



Les licences sont placées dans des bassins prolifiques avec des systèmes pétroliers éprouvés et des installations de production et de traitement existantes à proximité, souligne Eni.



Présent dans le pays depuis 1954, Eni est actuellement le principal producteur du pays avec une production d'hydrocarbures d'environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.