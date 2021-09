Eni : Nouvelle production dans l'offshore angolais

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir démarré la production du projet Cabaça North (bloc 15/06), dans l'offshore profond angolais, via une 'unité flottante de production, de stockage et de déchargement', soit le navire Armada Olombendo.



La production quotidienne maximale de Cabaça North est attendue aux alentours de 15 000 barils équivalent pétrole.



Il s'agit du deuxième démarrage réalisé par Eni Angola en 2021, après le champs Cuica en juillet. Un troisième démarrage est attendu dans les prochains mois dans la zone Ouest du Bloc 15/06.







