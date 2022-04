Eni : Nouvelle découverte dans le désert égyptien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé jeudi une nouvelle découverte de réserves de pétrole et de gaz sur sa concession de Meleiha, située dans le désert occidental d'Egypte.



Cette découverte, qui représente autour de 8500 barils d'équivalent pétrole par jour, fait d'ores et déjà l'objet d'une mise en production et d'un raccordement avec les infrastructures existantes du projet, précise le groupe énergétique dans un communiqué.



Ce succès, qui vient s'ajouter aux huit découvertes faites l'an dernier dans la zone, porte à 75% le taux de réussite d'Eni dans cette région du Sahara.



La compagnie italienne - présente dans le pays depuis 1954 - précise que d'autres explorations sont en cours au niveau de la concession, avec de premières indications qui s'avèrent déjà 'prometteuses'.



