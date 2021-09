Eni : Nouvel engagement pour une énergie abordable et durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui le lancement de son tout premier ' Energy Compact ', soit un engagement public reconnu par les Nations Unies visant à soutenir le développement d'une énergie abordable et durable, et répondre aux objectifs de l'Accord de Paris.



D'ici 2030, Eni s'engage à augmenter sa capacité d'énergie renouvelable à plus de 15 GW, à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre (Scope 1, 2, 3) de 25 %, à diminuer l'intensité carbone nette (Scope 1, 2, 3) de 15 % et à atteindre une empreinte carbone nette zéro (Scope 1, 2 ) pour la partie 'upstream ' de son portefeuille de production d'hydrocarbures.



' À travers ce pacte, Eni montre concrètement les actions qu'elle entend mener au cours de cette décennie pour relever le défi le plus urgent pour le secteur de l'énergie : garantir l'accès à l'énergie pour tous, tout en accélérant la transition énergétique pour lutter contre le changement climatique', résume Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.