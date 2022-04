Eni : Nouveau responsable des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier la nomination de Jon Rigbyen en tant que responsable des relations avec les investisseurs et de l'analyse stratégique.



'Jon Rigby possède une vaste expérience professionnelle dans les marchés de capitaux et le secteur de l'énergie, acquise au fil de nombreuses années dans la gestion de la recherche et des transactions', souligne Eni.



Auparavant, il était directeur général chez UBS où il dirigeait la recherche européenne sur le pétrole et le gaz, était le coordinateur mondial de la banque pour le secteur et était également responsable de la couverture intégrée du pétrole et du gaz en Europe et aux États-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel