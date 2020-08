Eni : Nomination d'un nouveau directeur financier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Francesco Gattei, un italien âgé de 51 ans, au poste de directeur financier.



Après une longue carrière au sein du groupe, le cadre dirigeant occupait depuis l'an dernier les fonctions de directeur des activités amont pour la région Amérique.



Ce poste basé à Houston l'a vu chapeauter les activités d'exploration et de production (E&P) du poids lourd énergétique italien dans des pays comme les Etats-Unis, le Mexique, le Venezuela et l'Argentine.



Dans ses nouvelles responsabilités, Gattei sera chargé d'accompagner le directeur général Claudio Descalzi dans le déploiement de la stratégie économique et financière d'Eni, alors que le groupe cherche à accélérer ses projets en matière de décarbonatation.



