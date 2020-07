Eni : Lourde charge de dépréciations d'actifs

(CercleFinance.com) - L'action Eni recule de 1% à Milan après l'annonce par le groupe d'une charge de dépréciations d'environ 3,5 milliards d'euros sur ses actifs, en raison de sa stratégie de décarbonisation et de plus faibles prix du pétrole à cause de la crise du Covid-19.



La compagnie énergétique italienne a en effet adopté, dans son scénario révisé, une prévision de cours du pétrole Brent à long terme de 60 dollars le baril pour 2023, à comparer à une hypothèse précédente de 70 dollars le baril.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

