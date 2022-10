Eni : Livre plus de GNL en Italie en prévision de l'hiver

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan visant à renforcer et à diversifier l'approvisionnement en gaz de l'Italie, Eni a commencé à fournir des volumes supplémentaires de gaz naturel liquéfié au terminal de regazéification de Panigaglia (La Spezia) en prévision de l'hiver 2022-2023.



La première cargaison a été livrée dimanche avec des approvisionnements provenant d'Angola. D'autres livraisons de GNL en provenance d'Égypte et d'Algérie sont attendues en octobre.



L'apport global de volumes supplémentaires de GNL à l'Italie, grâce à la disponibilité des terminaux de regazéification en cours de développement, dépassera 2 milliards de mètres cubes entre 2022 et 2023.



Il atteindra progressivement 7 milliards entre 2023 et 2024, et dépassera 9 milliards de mètres cubes entre 2024-2025, en plus des approvisionnements supplémentaires qui seront livrés par gazoduc.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.