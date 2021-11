Eni : Le projet Coral South au Mozambique 'en bonne voie'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré aujourd'hui le président de la République du Mozambique, Filipe Nyusi, au sujet du projet Coral South dirigé par Eni, qui mettra en production les ressources gazières du Mozambique.



Selon Eni, ce projet 'en bonne voie' projettera le Mozambique sur la scène mondiale du GNL, ouvrant la voie à un changement transformationnel du pays grâce au développement des ressources gazières, l'une des solutions les plus efficaces pour assurer une transition énergétique juste.



Claudio Descalzi et le président Nyusi ont également discuté des opportunités dans la chaîne agro-industrielle, axées sur la valorisation des déchets agricoles et la culture de plantes oléagineuses qui n'ont pas d'impact sur la production alimentaire. Ceux-ci seraient convertis en biocarburants premium grâce à une technologie propriétaire dans les bioraffineries d'Eni.



