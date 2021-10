Eni : Lance la production de carburant d'aviation durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annoncé avoir lancé la production de carburant d'aviation durable (SAF) afin de contribuer de manière significative à la décarbonation du secteur aérien à court et moyen terme.



Le SAF d'Eni sera produit exclusivement à partir de déchets et de résidus, conformément à la décision stratégique de l'entreprise de ne pas utiliser d'huile de palme à partir de 2023.



Eni prévoit de doubler sa capacité actuelle de bioraffinage de 1,1 million de tonne/an au cours des quatre prochaines années avec pour objectif d'atteindre les 5 à 6 millions de tonnes par an d'ici 2050.



Le SAF aura toute sa place dans le mix produit, Eni visant à atteindre une production d'au moins 500 000 tonnes par an d'ici 2030.



Le SAF sera initialement produit dans la raffinerie d'Eni à Tarente, puis dans la raffinerie de Livourne en 2022 (avec 10 000 tonnes/an). La production poursuivra sa croissance avec le lancement, en 2024, de la production ' Eni Biojet ' à la bioraffinerie de Gela, où un projet est déjà en cours pour l'introduction de 150 000 tonnes/an supplémentaires de SAF à partir de matières premières 100 % renouvelable.





