Eni : Inauguration de l'installation Coral-Sul au Mozambique

(CercleFinance.com) - Eni annonce que le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a visité et inauguré aujourd'hui l'installation Coral-Sul FLNG, située dans les eaux ultra-profondes du bassin de Rovuma.



L'événement a lieu après l'expédition de la première cargaison de GNL le 13 novembre depuis Coral Sul FLNG (Floating Liquefied Natural Gas), le premier FLNG en eau ultra-profonde au monde et le premier producteur de GNL au Mozambique.



Ce projet phare pour l'industrie gazière projette le Mozambique sur la scène mondiale du GNL.



D'ailleurs, en marge de la cérémonie d'inauguration, le président Nyusi et les représentants d'Eni ont discuté de la possibilité de reproduire le succès du projet Coral Sul avec un développement ultérieur du FLNG, ainsi que d'autres projets à terre.





