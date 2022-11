Eni : Fournit de nouveau véhicules électriques à Milan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A Milan, Enjoy, le service d'autopartage d'Eni, passe à l'électrique en ajoutant à sa flotte la citadine XEV YOYO, un véhicule électrique toujours opérationnel grâce à l'échange de batterie, une alternative aux points de recharge.



Ces véhicules rejoindront progressivement la flotte existante d'Eni, qui compte 900 véhicules, pour atteindre 200 véhicules d'ici la fin décembre.



Grâce à l'accord entre Eni et XEV, constructeur automobile, les avantages de la mobilité électrique ont été combinés à la commodité de l'autopartage ' free floating ', permettant aux locations de commencer et de se terminer n'importe où dans la zone de couverture.



' À Turin, Bologne et Florence, villes où ces véhicules ont déjà été introduits, les citadines à zéro émission en circulation ont démontré leur potentiel en matière de micro-mobilité, permettant aux clients d'Enjoy de louer plus fréquemment pour des distances plus courtes ', a déclaré Giuseppe Ricci, Chief Operating Officer for Energy Evolution chez Eni.



Enjoy compte plus d'un million de clients en Italie qui ont effectué plus de 29 millions de locations depuis 2013, à travers une flotte de 2 500 véhicules.



