Eni : Finalise l'acquisition de BE Power

(CercleFinance.com) - Eni, à travers Eni gas e luce, annonce avoir bouclé l'acquisition de 100% de BE Power auprès de Zouk Capital et Aretex.



Eni gas e luce est désormais le deuxième plus grand opérateur italien de bornes de recharge pour véhicules électriques, avec un objectif de 30 000 bornes déployées dans l'espace public d'ici 2025.



A travers Be Power, Eni gas e luce peut désormais installer des infrastructures de recharge, mais aussi gérer ses propres bornes ainsi que celles d'autres opérateurs via une plateforme technologique propriétaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel