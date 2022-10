Eni : Exporte de l'huile végétale du Kenya

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La première cargaison d'huile végétale destinée au bioraffinage produite par Eni au Kenya a quitté le port de Mombasa, en direction de la bioraffinerie de Gela, annonce la société.



Cela marque le début du système de transport et de logistique qui soutiendra une production de 2500 tonnes d'ici à la fin de 2022 pour passer à 20 000 tonnes en 2023.



L'huile végétale est produite dans l'agri-hub de Makueni, l'usine de pressage ouverte par l'entreprise en juillet 2022 et qui traite en fait des graines de ricin, de croton et de coton.



'Cette approche, partant de la production au Kenya, s'étendra au Congo l'année prochaine. Elle vise à impliquer progressivement d'autres pays africains et les zones géographiques où nous réalisons ces projets', a déclaré Claudio Descalzi, administrateur délégué d'Eni.



L'initiative prévoit la construction d'autres agri-hubs, le deuxième devant être opérationnel en 2023, et la croissance de la production avec l'implication de dizaines de milliers d'agriculteurs.



