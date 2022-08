Eni : Discute de ses projets avec les autorités libyennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé hier soir que son directeur général, Claudio Descalzi, avait rencontré le président de la National Oil Corporation (NOC) en Libye, Farhat Omar Bengdara, afin de discuter de l'activité d'Eni dans le pays et de différents projets stratégiques.



Claudio Descalzi a notamment exprimé la volonté d'Eni de lancer une nouvelle phase d'investissements visant à augmenter la production de gaz du pays, en s'appuyant sur l'important potentiel d'exploration ainsi que sur les installations existantes.



La mise en oeuvre de projets d'énergies renouvelables dans le pays a aussi été évoquée, assure Eni.



Claudio Descalzi a par ailleurs salué le plan de la NOC visant à augmenter la production du pays et atteindre les 2 millions de barils de pétrole par jour.



Présent dans le pays depuis 1959, Eni a notamment formé une joint-venture avec la NOC. Eni est d'ailleurs le premier producteur international d'hydrocarbures du pays.



