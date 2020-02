Eni : Découverte de pétrole offshore au Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni a déclaré avoir trouvé du pétrole de 'bonne qualité' dans les eaux profondes du Mexique dans une nouvelle découverte qui pourrait contenir entre 200 et 300 millions de barils de brut.



Le puits est le sixième puits consécutif foré avec succès par la société énergétique italienne dans le bassin de Sureste au Mexique.



Il est situé à environ 65 kilomètres au large de la côte et a été foré dans une profondeur d'eau de 340 mètres.



Eni - présent au Mexique depuis 2006 - a déclaré qu'il considérait le pays comme 'central' dans sa stratégie.



La société produit actuellement environ 15 000 barils d'équivalent pétrole par jour et prévoit d'atteindre un niveau de 100 000 barils par jour au premier semestre 2021.



Eni a indiqué qu'il prévoyait également une importante campagne d'exploration dans les autres licences détenues au Mexique.



