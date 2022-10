Eni : Décerne ses prix de la recherche scientifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La cérémonie de remise des prix Eni s'est déroulée aujourd'hui au Palais du Quirinal en présence du Président de la République Sergio Mattarella, de la Présidente d'Eni Lucia Calvosa et de l'Administrateur délégué d'Eni Claudio Descalzi.



Ce prix, également connu sous le nom de 'Prix Nobel de l'énergie', est considéré comme une référence internationale pour la recherche dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Plus de 10 000 candidatures ont été déposées depuis sa création en 2008.



Le prix de la transition énergétique a été attribué à Naomi Halas et Peter Nordlander de l'Université Rice (Houston Texas).



Pour leurs recherches sur les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie, le prix Energy Frontiers a été décerné à Jens Nørskov et Ib Chorkendorff de l'université technique du Danemark.



Enfin, le prix des Solutions environnementales avancées, dédié à la recherche sur la protection de l'air, de l'eau et du sol et au réaménagement des sites industriels, a été décerné à Geoffrey Coates de l'Université Cornell (Ithaca, New York).



