Eni : Berenberg passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé son conseil sur le titre Eni, qu'il fait passer de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours revu en hausse de 13,5 à 14 euros.



Dans son communiqué, l'intermédiaire salue le lancement officiel de Plenitude, la nouvelle société du groupe italien regroupant ses actifs dans la distribution d'énergie et les énergies renouvelables.



Berenberg retient aussi l'annonce d'une revue stratégique concernant sa filiale d'exploration et de production en Norvège, pour l'instant dénommée Var Energi, qui pourrait elle aussi faire l'objet d'une entrée en Bourse dans une optique de créer de la valeur pour les actionnaires.



Du point de vue de l'analyste, tous ces projets constituent autant de catalyseurs prometteurs pour un titre qui se caractérise déjà par une valorisation particulièrement bon marché.



