Eni : Adopte les principes d'égalité des sexes de l'ONU

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir adopté les Principes d'autonomisation des femmes (Women's Empowerment Principles) des Nations Unies dans le cadre de son engagement à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail et dans les pratiques commerciales.



'En signant les WEP, Eni aura accès à de nouvelles opportunités intéressantes pour renforcer davantage son soutien à l'égalité des genres et à l'autonomisation et progresser dans son cheminement vers la réalisation de ces objectifs ', a déclaré Claudio Descalzi, directeur général d'Eni.





