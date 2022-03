Eni : Accord pour la vente de 49% d'Enipower à Sixth Street

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui la signature d'un accord prévoyant la vente de 49% d'Enipower, 2e producteur d'électricité en Italie, à Sixth Street, une société d'investissement mondiale de premier plan spécialisée dans les investissements en infrastructures.



'L'accord fait partie de la stratégie d'Eni visant à renforcer ses actifs et à libérer de nouvelles ressources pour la transition énergétique', a commenté Francesco Gattei, directeur financier d'Eni.



Eni conservera le contrôle d'Enipower en matière d'exploitation ainsi que sur la consolidation financière de l'entreprise.



Eni précise que l'entente reste assujettie à des conditions suspensives, et notamment à l'accord des autorités gouvernementales compétentes.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.