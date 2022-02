Eni : Accord de coopération avec le Mozambique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce la signature d'un accord de coopération et de développement avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural de la République du Mozambique (MADER) portant sur le développement de projets agricoles au Mozambique.



Ce projet vise à produire des graines oléagineuses et des huiles végétales à utiliser comme matière première agricole pour la production de biocarburants.



Dans le cadre de l'accord, Eni et MADER évalueront les sites potentiels et les cultures les plus appropriées pour la production de graines oléagineuses et d'huiles végétales.



Les deux partenaires se concentreront sur les zones qui ne concurrenceraient pas la production alimentaire et en tenant compte de la préservation des forêts et des écosystèmes naturels.



